Зеленский поддержал протесты в Грузии и пожелал «демократического успеха»

Все украинцы желают Грузии достичь демократического успеха и прогресса в вопросе евроинтеграции. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegran-канале.

«Нет такого украинца, который бы не желал успеха нашей дружественной Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха», — подчеркнул Зеленский. Он добавил, что Украина хочет, чтобы Грузия была в Евросоюзе. «Я уверен, что так и будет», — заключил украинский лидер.

Зеленский отдельно поблагодарил тех, кто держал украинские флаги во время протестов на улицах Грузии, а также исполнял украинский гимн.

«Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии», — прокомментировал Зеленский.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, а ранее депутаты парламентского большинства схлестнулись в драке с оппозицией.