Разведка США: Иран не проводит работ, необходимых для выхода на ядерные испытания

Разведка США не видит проведения Ираном работ, необходимых для выхода на ядерные испытания. Об этом говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной спецслужбами США, передает РИА Новости.

Согласно документу, обнародованному американскими спецслужбами, в настоящее время Иран не предпринимает ряда ключевых действий, которые имеют отношение к разработке ядерного оружия или были бы необходимы для производство ядерного устройства, пригодного к испытаниям.

Разведка США также предупредила, что Иран, который больше не сдерживается ядерной сделкой с мировым сообществом, может рассмотреть возможность обогащения урана до 90%, если ему не предложат смягчения санкций.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что шанс на восстановление СВПД по иранской ядерной программе все еще сохраняется, и российская сторона не может упустить его.

Дипломат также отметил, что к конструктивным действиям по восстановлению СВПД не готовы именно страны Запада, а не Иран, который обвиняется в блокировании завершения переговоров по данному вопросу.