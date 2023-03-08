Премьер Сербии Брнабич: путь в ЕС является для страны стратегическим приоритетом

Сербский премьер-министр Ана Брнабич заявила, что вступление Сербии в Евросоюз является стратегическим приоритетом для страны. Ее слова передает агентство Tanjug.

Брнабич отметила, что сам процесс интеграции в ЕС делает Сербию сильнее и лучше, что также подтверждают экономические показатели.

«ЕС – наш стратегический приоритет и фокус, для нас в этом нет гамлетовского вопроса, никакой дилеммы», — заявила премьер-министр Сербии.

По словам Брнабич, с 2000 года 70% инвестиций в Сербию поступили из Евросоюза, а на его страны приходится 65% сербского экспорта. Она также указала, что к декабрю 2022-го компании из ЕС напрямую трудоустраивали в Сербии 281 тыс. человек.

Ранее Ана Брнабич заявляла, что вступление Сербии в Евросоюз станет гарантом безопасности целого региона. Она подчеркнула, что государства Западных Балкан должны быть частью мирного проекта. По ее мнению, долгосрочный мир в этой части Европы можно гарантировать быстрее благодаря сотрудничеству Сербии с Евросоюзом.

До этого сербский президент Александр Вучич говорил о том, что Сербия не может двигаться вперед без Европейского союза.