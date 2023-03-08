Спикер конгресса США Маккарти отказался посетить Украину после приглашения Зеленского

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что не планирует визит на Украину после приглашения Владимира Зеленского для ознакомления с ситуацией в стране. Об этом сообщает CNN.

В ноябре 2022 года член Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин сообщала о резолюции, в которой предлагается провести аудит средств, выделенных Украине. Как уточнила газета Daily Caller, законопроект подготовила группа из 11 республиканцев, а возглавила ее сама Грин. Позднее Тейлор Грин заявляла, что представители Киева более не будут получать незаполненные чеки на свои нужды от Вашингтона. Маккарти также говорил о том, что не допустит продолжения практики «открытых чеков», когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.

«Давайте внесем предельную ясность в то, что я сказал: никаких открытых чеков, хорошо?... Мне не нужно ехать на Украину, чтобы понять, где есть пустой чек, а где — нет», — заявил Маккарти в ответ на приглашение Зеленского.

Ранее сообщалось, что американские конгрессмены обратились к руководству Госдепартамента США с просьбой разрешить сотрудникам надзорных ведомств командировки в Киев для контроля за распределением помощи Соединенных Штатов.