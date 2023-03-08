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Постпред РФ в Вене Ульянов: шанс на реанимирование ядерной сделки с Ираном сохраняется

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что шанс на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе все еще сохраняется. Его слова на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Россия твердо настроена продолжить переговоры для скорейшего завершения работы над восстановлением СВПД в оригинальном виде. По словам Ульянова, российская сторона не может упустить такой шанс, «пустив процесс по пути вероятной неконтролируемой эскалации».

Постпред РФ при международных организациях в Вене также отметил, что к конструктивным действиям по восстановлению СВПД не готовы именно страны Запада, а не Иран, который обвиняется в блокировании завершения переговоров по данному вопросу.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США ожидают от Ирана конкретных шагов по выполнению совместного заявления этой страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Он также говорил о том, что США не ведут с Ираном обсуждения возможности восстановления ядерной сделки.

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