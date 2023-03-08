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Си Цзиньпин распорядился создать единую систему реагирования на стратегические риски

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Thomas Peter/Reuters

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе пленарного заседания распорядился принять активные меры по формированию единой национальной системы реагирования на стратегические риски. Об этом сообщает Центральное телевидение Китайской Народной Республики.

Отмечается, что в ходе заседания депутатов 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, в котором приняли участие представители Народно-освободительной армии КНР и Народной вооруженной полиции Китая, Си Цзиньпин указал, что в укреплении указанной интегрированной системы необходимо «прилагать активные усилия», а также «максимально усиливать национальный стратегический потенциал».

Он подчеркнул, что этот процесс должен стать «стимулом для реформ и инноваций».

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Китая выразило «серьезную озабоченность» планами президента Тайваня Цай Инвэнь совершить поездку в Соединенные Штаты для встречи со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти. Официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что в Пекине «серьезно обеспокоены этой новостью».

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