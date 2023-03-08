В Китае выразили недовольство в связи с предстоящей поездкой президента Тайваня в США

МИД Китая выразил «серьезную озабоченность» планами президента Тайваня Цай Инвэнь совершить поездку в США для встречи со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти, сообщает Reuters.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что в Китае «серьезно обеспокоены этой новостью», сделали «официальное представление американской стороне и попросили ее дать разъяснения».

«Никто не должен недооценивать твердую решимость китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — подчеркнула дипломат.

Ранее колумнист Foreign Policy высказал мнение, что китайский план по урегулированию на Украине на самом деле излагает видение Пекина по проблеме сепаратистского Тайваня.

Тайвань — формальная административная единица КНР, территория которой фактически контролируется частично признанной Китайской Республикой. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне 1945-1959 годов с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.