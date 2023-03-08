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В Госдуме предложили освободить от уплаты налога владельцев электромобилей

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Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» выступили с предложением по поводу того, чтобы освободить от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей с целью стимуляции перехода граждан страны на экологичные средства передвижения. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель фракции Алексей Нечаев отметил, что российские производители могут выпускать на рынок доступные и качественные электромобили, но чтобы водители активнее переходили на такой транспорт с электрическими двигателями, его необходимо сделать экономически привлекательным.

«Сейчас таких машин в стране немного, поэтому выпадающие доходы бюджета не будут существенными, а пользы от поддержки нашего автопрома будет намного больше», — отметил Нечаев.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта стартовал эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным трассам. Отмечается, что проект распространяется как на российские, так и зарубежные электромобили. Эксперимент продлится до 31 декабря 2023 года.

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