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В Госдепе заявили об отсутствии в планах США сдерживать или подавлять Китай

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J. Scott Applewhite/AP

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не собираются подавлять или сдерживать Китай, лишь хотят поддерживать основанный на правилах порядок. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Госдепа так ответил на вопрос о высказываниях главы китайского МИДа Цинь Гана, который ранее сообщил, что в последнее время всё, чем занимается Вашингтон — это подавление интересов Пекина и его сдерживание.

Прайс заверил, что это не так.

«Это касается поддержания основанного на правилах порядка, который страны, как и Китай <…> подписали в контексте Всеобщей декларации прав человека», – пояснил он.

Представитель Госдепа также добавил, что США хотят конструктивной конкуренции.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что США еще не готовы к эпохе противостояния «великих держав», к борьбе с Россией и Китаем.

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