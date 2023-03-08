В Госдепе заявили об отсутствии в планах США сдерживать или подавлять Китай

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не собираются подавлять или сдерживать Китай, лишь хотят поддерживать основанный на правилах порядок. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Госдепа так ответил на вопрос о высказываниях главы китайского МИДа Цинь Гана, который ранее сообщил, что в последнее время всё, чем занимается Вашингтон — это подавление интересов Пекина и его сдерживание.

Прайс заверил, что это не так.

«Это касается поддержания основанного на правилах порядка, который страны, как и Китай <…> подписали в контексте Всеобщей декларации прав человека», – пояснил он.

Представитель Госдепа также добавил, что США хотят конструктивной конкуренции.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что США еще не готовы к эпохе противостояния «великих держав», к борьбе с Россией и Китаем.