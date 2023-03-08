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Боррель: закон об иноагентах в Грузии противоречит стремлению страны вступить в ЕС

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Jean-Francois Badias/AP

Принятие грузинской версии закона об иностранных агентах является плохим развитием событий для страны, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он указал, что проект противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз.

«Парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый закон о транспарентности внешнего влияния. Это очень плохое развитие событий для Грузии и ее народа», — подчеркнул Боррель.

Закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС, отметил представитель союза и добавил, что он также противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз.

Боррель призвал «уважать право [грузинских] граждан на мирный протест».

Ранее сообщалось, что полиция в Тбилиси начала массовые задержания митингующих. Задержания в основном проходят на проспекте Руставели. Некоторые митингующие пытаются вырвать из рук полицейских задержанных, но этого сделать не получается.

Вечером 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об иноагентах «О прозрачности иностранного влияния», что стало причиной выхода на улицы тысяч протестующих.

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