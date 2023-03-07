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Вице-спикер парламента Венгрии заявил, что не видит препятствий для расширения НАТО

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Вице-президент парламента Венгрии Чаба Хенде заявил, что не видит никаких препятствий для того, чтобы венгерский парламент ратифицировал заявки Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает Yle.

Парламентская делегация Венгрии посетила сегодня Швецию и встретилась со спикером парламента Андреасом Норленом. Хенде охарактеризовал их беседу как хорошую и даже назвал переговоры новым началом отношений между двумя странами.

«Мы сказали, что венгерское правительство, президент и большинство членов парламента поддерживают членство Швеции в НАТО», — отметил он.

Однако в то же время члены венгерской делегации заявили о необходимости улучшения двусторонних отношений между Швецией и Венгрией. По мнению Хенде, шведские политики распространяли ложь о Венгрии, например, о недостатках верховенства закона в стране.

Венгерская делегация завтра посетит Хельсинки, где также проведет встречи в парламенте.

Ранее сообщалось, что Национальное собрание (парламент) Венгрии снова перенесло голосование по вопросу ратификации протокола о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. В следующий раз этот вопрос будет рассмотрен не раньше 20 марта 2023 года.

Спикер венгерского парламента Ласло Кевер заявил, что депутаты от правящей партийной коалиции в Государственном собрании (однопалатном парламенте) Венгрии не считают вопрос о приеме Финляндии и Швеции в НАТО уже решенным.

Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что венгерский парламент собирается в мае провести заседание по вопросу ратификации документов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Турция и Венгрия являются единственными странами НАТО, которые еще не ратифицировали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

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