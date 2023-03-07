Foreign Policy: китайский план по урегулированию на Украине на самом деле касается Тайваня

Колумнист американского издания Foreign Policy, старший сотрудник по Китаю в Фонде защиты демократии Крейг Синглтон выразил уверенность, что предложенный Пекином план мирного урегулирования на Украине отражает пожелания Пекина относительно возможного развития отношений Китая с Тайванем.

Аналитик заявил, что правильный взгляд на китайский план поможет Западу сформировать дорожную карту по предотвращению попыток Китая «присоединить» Тайвань. По мнению Синглтона, «Пекин по-прежнему сосредоточен на снижении способности международных игроков привносить стратегический риск в процесс принятия решений в Китае».

Исследователь подчеркнул, что, выступая за отказ Запада от введения односторонних санкций в обход ООН, Китай выступает за решение вопросов на площадке, где у него есть право вето. При этом то, что Пекин выступает за «сохранение стабильности производственных цепочек и цепочек поставок» Синглтон называет попыткой упомянуть о рычаге воздействия Китая на Запад, поскольку Китай «очень глубоко» интегрирован в эти цепочки.

Отмечается, что поддержка Пекином суверенитета сторон украинского конфликта указывает на еще одну сильную сторону Китая, поскольку де-юре независимость Тайваня признает лишь несколько государств.

«В последние годы Вашингтон добился огромных успехов в укреплении своей сети альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в улучшении координации и расширении возможностей региональных партнеров. Также предпринимаются усилия, чтобы подорвать доминирующее положение Китая в цепочке поставок в определенных секторах, а также подорвать способность Пекина использовать свою власть над критически важными полезными ископаемыми для достижения целей своей внешней политики. Но чтобы подорвать другие стратегические опоры Китая, предстоит еще много работы», — резюмировал эксперт.

Тайвань — формальная административная единица КНР, территория которой фактически контролируется частично признанной Китайской Республикой. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне 1945-1959 годов с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.

Ранее Синьхуа сообщило, что в Пекине намерены добиваться «мирного воссоединения» с Тайванем.