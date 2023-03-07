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РИА Новости: представители России и ООН встретятся в Женеве на следующей неделе

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Российская делегация на следующей неделе встретится с представителями ООН в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник во всемирной организации.

«Мы ожидаем, что на следующей неделе в Женеве российская делегация встретится с представителями ООН», — указал собеседник РИА Новости.

Отмечается, что тема встречи, скорее всего, будет связана с экспортом зерна и удобрений из РФ.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западным странам «пора прекратить разыгрывать продовольственную карту, хороня зерновую сделку» генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. Захарова подчеркнула, что США и ЕС не заботятся ни о потребностях нуждающихся государства, ни об усилиях ООН.

Также в МИД заявили, что западные страны саботируют выполнение меморандума России, а зерновая сделка не работает.

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