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Косачев высмеял слова Шольца о независимости Германии от российских энергоресурсов

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Германия впала в зависимость от США после обретения «независимости» от российских ресурсов, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Берлин смог в течение короткого времени стать независимым от угля, газа и нефти РФ.

«Когда освобождаешься от зависимости, независимость и правда достижение цели. А что может значить ее «перевыполнение»? На мой взгляд — только одно, а именно впадание еще в какую-нибудь зависимость <…> Германская экономика отныне подсажена на заведомо более высокие цены на нефть, газ и уголь. Германская экономика в силу этого теряет свою былую конкурентоспособность. В пользу США, поставляющих в Германию свои энергоносители по более высоким ценам», — написал Косачев.

Как указал сенатор, текущее состояние ФРГ идет на пользу не только Вашингтону, но и Пекину, который получает более дешевые российские энергоресурсы. Он также добавил, что в один момент это сработает позитивно и для Москвы.

«Когда и если мы научимся извлекать выгоду не только и не столько из поставок дешевых энергоносителей за рубеж, но и за счет развития собственной конкурентоспособной экономики, где собственные (самые дешевые в мире) энергоносители — одна из основ такой конкурентоспособности. И такое время обязательно наступит», — подчеркнул Косачев.

Ранее Шольц заявил, что Германия смогла справиться со сложностями в энергетической сфере, с которыми столкнулась перед началом зимы.

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