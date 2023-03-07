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Румыния и США осудили попытки «дестабилизации» Молдавии со стороны России

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Михай Карауш/РИА Новости

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора осудили «попытки дестабилизации ситуации в Молдавии». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу румынского министерства иностранных дел.

«Ауреску подтвердил решительное осуждение угрожающей и провокационной риторики России, а также недавних попыток дестабилизации, отметив, что поддержка США остается существенной на этом уровне», — говорится в сообщении.

Со своей стороны, госсекретарь США подчеркнул решимость США Молдавия «в нынешних сложных условиях» и напомнил о решении Вашингтона выделить $300 млн на поддержку энергетической безопасности этой страны.

Также Ауреску и Блинкен обсудили китайско-российские и ирано-российские отношения и «подчеркнули необходимость того, чтобы международное сообщество препятствовало любой поддержке военных действий России».

Ранее премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил, что все чаще видит проявления попыток дестабилизировать ситуацию в Молдавии и создать вокруг нее искусственную напряженность.

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску также предложил ввести санкции против России «за попытку дестабилизировать ситуацию в Молдавии».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 февраля заявил, что отношения РФ с Молдавией «весьма напряженные», а «Кишинев скатывается до антироссийской истерии».

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