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Премьер Грузии Гарибашвили выступил в поддержку принятия закона об иноагентах

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что будущее государства не принадлежит агентам других стран, передает «Новости-Грузия». По его словам, он поддерживает спорные законопроекты о «прозрачности иностранного влияния» и «регистрации иностранных агентов», которые рассматривает парламент страны.

«Будущее нашей страны не принадлежит ни агентам, ни прислужникам иностранных государств. Будущее нашей страны принадлежит патриотам <…> Мы действительно стоим в авангарде прозрачности во всем мире. Хотя бы по той же бюджетной прозрачности мы на первом месте в мире. Так что я считаю нынешнюю кампанию [против закона об иноагентах] абсолютно беспочвенной», — отметил Гарибашвили.

Как указал премьер Грузии, некоторые неправительственные организации в стране работают на подрыв государственности республики. Он также добавил, что часть НПО получала средства из-за рубежа на антиправительственные протесты.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила категорически против принятия законопроекта об иностранных агентах.

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