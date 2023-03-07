Лукашенко: теракт в Энгельсе и Дягилево совершили подготовленные СБУ группы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что теракт против российских самолетов на аэродроме в Энгельсе совершили подготовленные украинскими спецслужбами группы. Фрагмент выступления белорусского лидера опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, в подготовке теракта на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС, базирующийся на белорусском аэродроме в Мачулищах, был задействован россиянин, обученный украинскими спецслужбами. Нападение же на российские аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области совершили другие украинские группы.

«Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины», — сказал президент.

5 декабря российское Минобороны сообщило об атаке на российские военные аэродромы «Дягилево» и «Энгельс» реактивными беспилотниками советского производства. Системы ПВО перехватили дроны, летевшие на малой высоте. При падении обломков и взрывах погибли трое российских военнослужащих, еще четверых госпитализировали.