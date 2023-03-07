РИА Новости: Россия и КНР отказались выступать на заседании СБ ООН по сирийскому химдосье

Спикеры от России и Китая не стали выступать на заседании Совбеза ООН по сирийскому химическому досье, сообщает РИА Новости.

«Они (Россия и Китай. — «Газета.Ru») не видят ценности в этой дискуссии», — заявил агентству источник в Совбезе.

Ранее на одном из заседаний СБ ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский говорил, что ОЗХО готовит написанные «под копирку доклады» по Сирии.

24 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Совета безопасности всемирной организации по Украине перед выступлением ряда представителей Евросоюза.

В начале февраля Небензя заявил, что технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) стал инструментом западных государств.

До этого в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва принципиально не будет сотрудничать с группой по расследованию и идентификации (ГРИ) ОЗХО, которая работает по химинциденту в городе Дума в Сирии.