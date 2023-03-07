Глава Минсельхоза РФ Патрушев прокомментировал участие России в зерновой сделке

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ» прокомментировал предложения Украины по расширению зерновой сделки и перспективы ее продления.

Отвечая на вопрос о том, влияет ли зерновая сделка на экспорт сельхозпродукции из России, министр заявил, что по этой сделке «остается масса вопросов». Он рассказал, что Москва пыталась подключить к сделке Россельхозбанк для международных расчетов за продукты питания и зерно, но результатов в этом деле не видно, хотя, как подчеркнул Патрушев, Россия свои обязательства выполняет.

Говоря о возможности продления и расширения сделки, глава Министерства предложил «не забегать вперед».

«Могу только сказать, что мы особых выгод от зерновой сделки не видим, только обещания», — прокомментировал ситуацию министр.

Также он рассказал о частичном решении проблем, связанных с санкциями, логистикой и платежами. По его словам, невозможность использовать привычный формат в основном бьет по нуждающимся странам.

Также, в рамках этого интервью Патрушев сообщил, что объективные сложности в России есть с сахарной свеклой и картофелем.