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ООН: никто из сторон зерновой сделки пока не отказался от ее продления

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Umit Bektas/Reuters

Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии в связи с истечением 18 марта срока действия зерновой сделки продолжаются, на данный момент никто из участников не отказался от ее продления. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, организация ведет дискуссии со всеми сторонами, но он не может вдаваться в детали о позициях, с которых выступают стороны.

На уточняющий вопрос о том, значит ли это, что все стороны участвуют в работе и никто не отказался от продления договоренности, Дюжаррик заявил: «Это констатация факта».

Официальный представитель генсека ООН не стал комментировать информацию о том, действительно ли обсуждается увеличение количества украинских портов для экспорта продовольствия.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва по-прежнему готова выполнять свои договоренности в рамках зерновой сделки в том случае, если ее другие участники будут исполнять обязательства на равноправной основе. 

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