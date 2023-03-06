В Госдепе заявили о проведении встреч с послом РФ Антоновым

Представители Госдепартамента США и российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов провели ряд встреч в последнее время. Об этом заявил в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Не вдаваясь в детали могу сказать, что посол Антонов провел ряд контактов, в том числе личных, и в последнее время с соответствующими сотрудниками Госдепартамента», — сказал представитель ведомства.

По его словам, линия связи между США и Россией остается открытой, и российский дипломат является «одним из аспектов этой коммуникации».

Ранее представитель Госдепартамента США заявлял, что новых контактов между США и Россией на высоком уровне после краткой беседы в Нью-Дели госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова не планируется. Он также уточнил, что каких-либо соглашений или консенсуса между российскими дипломатами в ходе общения достигнуто не было.