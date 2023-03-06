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Эрдоган намерен подписать указ о проведении президентских и парламентских выборов 10 марта

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Presidential Press Office/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 10 марта намерен подписать указ о проведении парламентских и президентских выборов, передает Haberturk.

Эрдоган подчеркнул, что необходимо оставить позади предвыборный этап и сосредоточиться на ликвидации последствий землетрясений. Он указал, что рассчитывает подписать 10 марта соответствующее решение, которое вступит в силу на следующий день.

Турецкий лидер также подтвердил, что голосование по кандидатам в президенты и составу парламента состоится 14 мая, как и было запланировано ранее.

6 марта прошло заседание кабинета министров под председательством Эрдогана, в ходе которого обсуждались последствия землетрясений, произошедших в стране, и меры поддержки граждан после природной катастрофы.

Эрдоган объявил, что жертвами землетрясений в Турции стали 46 104 человека, число сильно поврежденных зданий достигло 230 тыс.

По данным опросов, Эрдоган является лидером в предвыборной гонке.

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