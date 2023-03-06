Путин обсудил с Мирзиеевым проекты в торгово-экономической сфере

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты обсудили развитие российско-узбекистанских отношений, стратегическое партнерство и торгово-экономическую сферу.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно сообщению пресс-службы официальной резиденции российского лидера, обе стороны позитивно оценили уровень и динамику развития российско-иранских отношений.

Кроме того, Путин и Раиси обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов, а также условились о поддержании дальнейших контактов.

1 марта иранский посол в Москве Казем Джалали заявлял, что глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан планирует посетить Россию в марте.