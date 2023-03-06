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Замглавы МИД России Богданов обсудил с послом Турции ситуацию в Сирии

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Илья Питалев/РИА Новости

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с турецким послом в Москве Мехметом Самсаром ситуацию в Сирии, и стороны указали на необходимость поддержания двустороннего диалога для скорейшего урегулирования в этой стране. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«Акцентирована востребованность плотного российско-турецкого диалога в интересах скорейшего комплексного урегулирования в САР (Сирийской Арабской Республике. — «Газета.Ru») в соответствии с принципами международного права и в русле договоренностей, достигнутых в астанинском формате», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что дипломаты обсудили «обстановку на земле», социально-экономическую ситуацию на территории Сирии и оказание гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации российского президента, писала, что президент Сирии Башар Асад в середине марта посетит Россию с официальным визитом.

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