Глава МАГАТЭ заявил о необходимости скорейшего создания зоны защиты Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с призывом о скорейшем создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Речь Гросси опубликована пресс-службой агентства.

«Ситуация... подчеркивает острую необходимость создания на площадке зоны ядерной безопасности и защиты. <..> Наша команда на заводе сообщила об усилении боевых действий возле объекта. Идет открытое обсуждение наступления и контрнаступления в окрестностях полигона. У меня простой вопрос: мы ждем ядерной катастрофы, чтобы начать реагировать?», — заявил Гросси.

Он также сообщил, что с января по просьбе украинских властей эксперты МАГАТЭ будут постоянно присутствовать не только на Запорожской АЭС, но и еще на четырех атомных электростанциях: Южно-Украинской, Хмельницкой, Ровенской и Чернобыльской.

Ранее врио главы Запорожской области Балицкий заявил, что вопрос по статусу Запорожской АЭС закрыт.