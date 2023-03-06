Песков: Путин 3 марта обсудил с членами Совбеза теракт в Брянской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что теракт, совершенный украинскими диверсантами в Брянской области, обсуждался на совещании главы государства Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ 3 марта.

«Разумеется, упоминалась и обсуждалась детально ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске. Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий», — заявил Песков.

Как отметил представитель Кремля, на совещании шла речь об обеспечении безопасности стратегических объектов, которые охраняются специальными службами РФ.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионная группа, которая обстреляла автомобиль одного из местных жителей. В результате атаки погибли два человека.

6 марта Федеральная служба безопасности РФ заявила, что организатором теракта в Брянской области является основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» Денис Капустин.