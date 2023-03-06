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В Республиканской партии США призвали не допустить участия Трампа в выборах 2024 года

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Gaelen Morse/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп не должен стать кандидатом от Республиканской партии на выборах главы государства в 2024 году, считает экс-губернатор Мэриленда, республиканец Ларри Хоган. В своей статье для The New York Times он отметил, что сам не собирается баллотироваться, но переживает о предстоящем голосовании.

«Республиканские избиратели устали от этой драмы и открыты для нового руководства. И хотя я с оптимизмом смотрю в будущее Республиканской партии, меня глубоко беспокоят следующие выборы. Мы не можем позволить себе, чтобы Трамп был нашим кандидатом и терпел поражение в четвертый избирательный цикл подряд. Чтобы снова стать успешной правящей партией, мы должны уйти от Трампа», — написал Хоган.

С точки зрения бывшего губернатора Мэриленда, республиканцы не смогут победить, если сконцентрируются на «культе личности» Трампа. Он также добавил, что в партии есть политики, способные одержать верх в рамках голосования.

«Я поддержу любого, кто разделяет здравомыслящее консервативное видение Республиканской партии и может снова вернуть нас к победе на выборах», — подчеркнул Хоган.

Ранее сообщалось, что более 60% республиканцев в США поддерживают переизбрание Трампа.

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