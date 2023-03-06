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Медведев: Россия может «вбить последний гвоздь в крышку гроба» неоколониализма Запада

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вместе с другими странами может «вбить последний гвоздь в крышку гроба» неоколониальных устремлений Запада. Об этом он написал в своей статье, опубликованной на сайте «Единой России».

Как пишет Медведев, в настоящий момент времени «подлинно суверенные государства» перестают бояться «диктата коллективного Запада» и их собственные национальные интересы перевешивают санкционные риски.

По его словам, страны Южной Америки категорически не приемлют статуса «заднего двора», и часть элит в западных странах это все больше понимает. Он также отмечает, что ЦАР и Мали приняли решение вывести из своих стран французский воинский контингент, а правительство Буркина Фасо денонсировало договор с Францией о военной помощи, заключенный в 1961 году.

Новый многополярный мир, считает зампред Совбеза, будет намного сложнее, «чем двумерная биполярка или однополярный диктат». «Если Советский Союз активно способствовал гибели колониальной системы в мире, то теперь мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира», — добавил он.

Ранее Медведев сравнил решение Германии строить на Украине завод по производству танков с «примитивным троллингом киевского режима».

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