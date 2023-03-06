Грузинские депутаты устроили драку в парламенте на фоне обсуждения закона об иноагентах

В комитете парламента Грузии по юридическим вопросам произошло физическое противостояние между депутатами от различных фракций, передает грузинский «Первый канал». По данным телеканала, парламентарии устроили драку после того, как председатель комитета Анри Оханашвили призвал вывести из зала нескольких депутатов.

Как отмечается, Леван Хабеишвили атаковал главу юридического комитета, пока Георгий Вашадзе выражал протест политику. В результате потасовки между депутатами на заседании объявили перерыв.

При этом драка парламентариев произошла во время обсуждения двух спорных законопроектов — «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Оба этих закона активно критикует грузинская оппозиция, журналисты, общественные деятели и даже представители западных государств. На фоне очередного этапа обсуждения инициатив в парламенте у здания законодательного органа Грузии проходит акция протеста.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси задержаны несколько участников акции протеста против закона об иноагентах.