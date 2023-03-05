NR: Запад готовит сценарий окончания конфликта на Украине с разделением страны надвое

Обозреватель National Review Ноа Ротман написал в своей статье, что США и союзники намерены закончить конфликт на Украине путем мирных переговоров, допуская при этом раздел страны на две части.

Он считает, что «энтузиазм» Запада в отношении украинского вопроса будет и дальше снижаться, пока правительство Украины «не поставят перед свершившимся фактом». Как заявил автор, «в этот момент» страна «будет буквально разделена, причем с одобрения ее так называемых сторонников».

Он также выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) слишком слабы, чтобы оказать сопротивление Российской армии и выйти на границы страны 1991 года.

Как указал Ротман, американским и европейским союзникам Киева слишком дорого обойдутся операции по контрнаступлению и захвату Донбасса и Крыма, так как они потребуют огромного количества боеприпасов, техники, а также поддержки с воздуха и доступа к иностранным разведданным.

Россия же не собирается уступать ни пяди своих новых территорий, отметил он. В связи с этим самым реалистичным выглядит сценарий раздробления Украины по итогам дипломатических переговоров, полагает автор.

Он добавил, что Германия, Франция и США согласятся с существованием дестабилизированной страны на границе НАТО. При этом, по словам Ротмана, тяжелее такое решение дастся государствам Прибалтики и Польше.

Ранее бывший глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский заявил, что польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS) размышляла по поводу раздела Украины в первые дни специальной военной операции РФ.