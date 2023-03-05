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Захарова назвала краткую беседу Блинкена с Лавровым «акцией перед выборами в США»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала инициированную госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном краткую беседу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время министерского заседания G20 в Индии как спланированную предвыборную акцию в преддверии американских президентских выборов. Она упомянула об этом в эфире телепрограммы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Это изначально спланированная акция, чтобы каким-то образом нарастить в ходе их предвыборной кампании некую <...> мускулатуру на международном треке», — указала Захарова.

По ее словам, после краткой беседы между ними в российском внешнеполитическом ведомстве заметили «медийную вакханалию» в американских СМИ о том, что они якобы провели «многоформатные развооруженческие переговоры».

Дипломат подчеркнула, что у действующей администрации США нет ярких достижений, и им остается лишь «мелко гадить, чем они и занимаются».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что встреча Блинкена и Лаврова на министерском форуме G20 в Индии длилась около 10 минут. Блинкен призвал РФ прекратить боевые действия на территории Украины и начать содержательный дипломатический диалог.

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Блинкен провалил переговоры с Лавровым из-за дефицита дипломатии.

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