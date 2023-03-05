Премьер Британии Сунак пообещал положить конец нелегальной миграции через Ла-Манш

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал положить конец «аморальной» нелегальной перевозке людей в преддверии обнародования 7 марта законопроекта о мерах по пресечению нелегальной миграции через Ла-Манш на лодках. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр внутренних дел Суэлла Браверман подготовила законопроект, согласно которому, по ее словам, попасть в страну можно будет только «безопасным и законным маршрутом». Ожидается, что закон сделает незаконным предоставление убежища прибывшим в Великобританию на лодках и предпишет МВД удалять «как можно скорее» любого, кто прибывает на небольшой лодке в Руанду или «безопасную третью страну». Также прибывшим могут запретить возвращаться в Великобританию после высылки.

Риши Сунак заявил, что новый закон станет шагом к выполнению его обещания «остановить лодки [с мигрантами] раз и навсегда».

«Я полон решимости выполнить свое обещание остановить лодки. Так что не заблуждайтесь, если вы прибудете сюда нелегально, вы не сможете остаться», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании может столкнуться с юридическими и практическими препятствиями при принятии законопроекта, поскольку его положения могут нарушать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.