Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Британии Сунак пообещал положить конец нелегальной миграции через Ла-Манш

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал положить конец «аморальной» нелегальной перевозке людей в преддверии обнародования 7 марта законопроекта о мерах по пресечению нелегальной миграции через Ла-Манш на лодках. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр внутренних дел Суэлла Браверман подготовила законопроект, согласно которому, по ее словам, попасть в страну можно будет только «безопасным и законным маршрутом». Ожидается, что закон сделает незаконным предоставление убежища прибывшим в Великобританию на лодках и предпишет МВД удалять «как можно скорее» любого, кто прибывает на небольшой лодке в Руанду или «безопасную третью страну». Также прибывшим могут запретить возвращаться в Великобританию после высылки.

Риши Сунак заявил, что новый закон станет шагом к выполнению его обещания «остановить лодки [с мигрантами] раз и навсегда».

«Я полон решимости выполнить свое обещание остановить лодки. Так что не заблуждайтесь, если вы прибудете сюда нелегально, вы не сможете остаться», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании может столкнуться с юридическими и практическими препятствиями при принятии законопроекта, поскольку его положения могут нарушать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть