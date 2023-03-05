WSJ: Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за призывов к поражению России

Президент США Джо Байден надавил на лидеров балтийских государств в связи с их антироссийской риторикой из-за конфликта на Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Байден во время визита в Варшаву оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии в связи с их частыми призывами к поражению Российской Федерации на Украине», — приводит газета слова источника, который знаком с ходом переговоров.

При этом, подчеркивается в статье, близкие союзники Украины в Восточной Европе опасаются по поводу все чаще звучащих идей о том, что Украине на определенном этапе придется подготовиться к переговорам с Москвой.

Журналисты указывают, что политики западных стран постоянно говорят о том, что Украина должна победить РФ, и продолжают активно накачивать украинскую армию оружием. В России на это заявляли, что поставка вооружений ничего не решит, но затянет страдания украинцев.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что поставки западного оружия не дадут Украине победить, и западным государствам остается лишь покаяться.