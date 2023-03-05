В НАТО заявили, что Молдавии пора сделать выбор между Россией и Европой

Для Молдавии сейчас самое время сделать выбор между европейским путем развития и Россией. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в программе Insider Politic на Prima TV.

По его словам, у Кишинева есть шанс «сбежать с периферии Европы». «Сейчас самое время, если они хотят остаться там, это их решение. Но если они хотят идти с нами в Европу, с нами, в демократический и цивилизованный и более благополучный мир, пора делать выбор и им нужно меньше бояться России», — отметил он.

Джоанэ уверен, что в данный момент нет военного риска для республики Молдавия. Заместитель генсека НАТО также уверен, что против Кишинева сейчас веется «гибридная война в лучшем виде». «В тот момент, когда Молдова сейчас делает решительный шаг в сторону Европы, его пытаются остановить», — отметил он.

Он также назвал президента Молдавии Майю Санду «совершенно выдающимся лидером».

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан обвинил Россию в попытках «сбить» Кишинев с европейского курса. Он также заявлял, что Молдавия подвергалась гибридным атакам, не уточнив, из какой страны они осуществлялись.

17 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия «думает, как задушить Молдавию».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал молдавским властям «проявлять осторожность в оценках по приднестровскому урегулированию и в отношении российских миротворцев».