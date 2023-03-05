В Польше рассказали о работе «центра судебного преследования» против России

Международный центр судебного преследования за преступления против Украины (ICPA), о создании которого ранее сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, начнет свою работу в июле. Об этом рассказал Польскому агентству печати (ПАП) национальный прокурор Польш Дариуш Барский.

По его словам, центр будет базироваться в Гааге. Первоначально он будет состоять из 10 прокуроров. Эта группа будет финансироваться государствами-членами ЕС.

«Мы создали юридическое лицо, Международный центр по расследованию преступлений против Украины (ICPA) с местонахождением в Гааге. Задачей этого органа будет документирование и получение доказательств против лиц, совершивших преступления», — сказал он.

Барский отметил, что новый орган может начать работу в июле. По задумке создателей, центр будет собирать доказательства преступлений, якобы совершенных Россией. «Мы хотим, чтобы они несли ответственность за нападение на Украину», — так описал цель создания нового органа прокурор Барский.

В конце марта 2022 года Украина, Литва и Польша сформировали совместную следственную группу в связи с началом СВО России на Украине. Позже к команде присоединились Эстония, Латвия, Словакия, Румыния и Международный уголовный суд (МУС). Прокуратура США также начинает сотрудничать с этой командой, отмечает ПАП.

Ранее британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс заявила, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен необходимо ответить за свои слова о «российской агрессии». «Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», — написала она в ответ на публикацию фон дер Ляйен.

Глава ЕК в своем аккаунте в Twitter написала о том, что «гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования», который направлен на осуждение России за специальную военную операцию на Украине.

2 февраля Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен создать в Гааге координационный центр по сбору доказательств для суда над Россией из-за конфликта на Украине

В конце января Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что министры юстиции ЕС обсуждают создание трибунала по Украине, но продвинуть идею в ООН пока не удается.