Президент Чехии в первые 100 дней на посту посетит Украину и соседние страны

Избранный президент Чехии Петр Павел за первые 100 дней после инаугурации, которая состоится 9 марта, посетит столицы всех соседних стран, а также Брюссель и Киев. Об этом говорилось в эфире Чешского радио.

«На первые 100 дней после вступления Павела в должность намечены его поездки во все соседние с Чехией страны, а также в Брюссель. В апреле предполагается также поездка на Украину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чешский лидер 21–22 марта посетит Германию, в апреле он прибудет в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО и Евросоюза, в том же месяце он направится на Украину.

Ранее Павел заявил, что европейская безопасность должна обеспечиваться за счет возможностей НАТО, а не единой армии Евросоюза. Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон «сделал сдвиг» своим заявлением о необходимости строить европейскую оборону на основе европейской опоры НАТО. По его мнению, это «разумный сдвиг». При этом чешский лидер является генералом в отставке и бывшим председателем Военного комитета НАТО.