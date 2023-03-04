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Премьер Италии Мелони заявила, что ОАЭ могут сыграть роль в урегулировании на Украине

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Pool/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ОАЭ могут сыграть свою роль в дипломатическом плане для урегулирования конфликта на Украине. Об этом она сообщила журналистам, передает ТАСС.

По ее словам, Объединенные Арабские Эмираты могут способствовать урегулированию, которое должно основываться на справедливом мире для украинцев.

Ранее Мелони заявила, что снабжение Украины оружием происходит не за счет ущемления интересов итальянцев.

Также Мелони заявила, что Рим будет оказывать Киеву любую поддержку до начала мирных переговоров.

По ее словам, сейчас отправка боевых самолетов на Украину не обсуждается, сейчас Италия сконцентрирована на поставках ПВО.

Власти Италии не исключают, что в дальнейшем Украине могут быть отправлены ракеты дальнего радиуса действия.

В настоящее время правительство Италии работает над седьмым пакетом военной помощи Украине, в который могут войти также беспилотники.

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