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Зеленский заявил о цели Украины начать переговоры о вступлении в ЕС уже в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой во Львове, что Киев намерен начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз уже в этом году. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году», — заявил украинский лидер.

Зеленский поблагодарил приехавшую на встречу Метсолу за лидерство в поддержке его страны и важные решения, принятые Европарламентом по ситуации с Украиной. В частности, он упомянул о решении Европарламента в марте прошлого года принять резолюцию о необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Украина уже стала «частью европейской семьи», осталось лишь «институционализировать это решение».

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля прошлого года. В июне она получила статус кандидата на вступление в европейское сообщество.

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