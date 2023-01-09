Президент Бразилии да Силва объявил в столице режим ЧС до конца месяца из-за беспорядков

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил до конца января в столице страны городе Бразилиа режим чрезвычайной ситуации в связи с беспорядками. Об этом сообщает ТАСС.

Указ о федеральном вмешательстве в столичном Федеральном округе в целях сдерживания масштабных нарушений общественного порядка будет действовать до 31 января 2023 года. На этот период федеральные власти возьмут на себя функции управления органами общественной безопасности, уточнил Лула да Силва.

Бразильский лидер также пообещал наказать всех вандалов, которые участвуют в беспорядках в Бразилиа.

Как сообщает государственная компания Agencia Brasil, вертолет военной полиции сбрасывает на протестующих в столице шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом.

Кроме того, батальон президентской охраны Национальной гвардии и армейские подразделения прибыли к президентскому дворцу. Силовики постепенно восстанавливают контроль над зданиями Федерального верховного суда и парламента.

8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на выборах, захватили здание конгресса в столице.

1 января 2023 года Лула да Силва принял присягу и стал президентом Бразилии в третий раз. По итогам подсчета 99,01% голосов Лула да Силва получил 50,84%, его соперник, действующий президент страны Жаир Болсонару, набрал 49,16% голосов. Болсонару согласился передать власть Луле да Силве.