Глава МИД Аргентины Кафьеро назвал события в Бразилии попыткой госпереворота

Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро заявил в Twitter, что действия сторонников бывшего лидера Бразилии Жаира Болсонару, которые захватили правительственные здания в столице Бразилиа, являются попыткой государственного переворота.

«В связи с действиями правых путчистов мы выражаем нашу солидарность Луле да Силве и выступаем в поддержку бразильской демократии», — написал глава МИД.

Ранее сообщалось, что в Бразилии сторонники экс-президента Жаира Болсонару, проигравшего в 2022 году выборы, захватили здание конгресса в столице. Протестующие также смогли захватить Президентский дворец и здание Верховного суда.

1 января 2023 года Лула да Силва принял присягу и стал президентом Бразилии в третий раз. По итогам подсчета 99,01% голосов Лула да Силва получил 50,84%, его соперник, действующий президент страны Жаир Болсонару, набрал 49,16% голосов. Болсонару согласился передать власть Луле да Силве.