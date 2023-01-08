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Посол Эритреи в России рассказал о падении влияния Франции и Запада в Африке

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Anne Mimault/Reuters

Посол Эритреи в России Петрос Цеггай считает, что Франция и другие страны Запада, ранее владевшие в Африке колониями, теряют влияние на континенте, сообщает РИА Новости.

«В Африке несколько стран имеют такую точку зрения, как Эритрея. Раньше, когда США и Франция господствовали на континенте, африканцам было трудно выступать против. А сейчас другой мир строится, поэтому сейчас они могут дышать свободно. Это дает многим странам надежду, что все идет в хорошем направлении», — рассказал Цеггай.

Франция до 1960-х годов владела обширными территориями в Африке, которые являлись колониями страны — например, практически вся западная и центральная часть континента представлена странами — бывшими французскими колониями. Цеггай отмечает, что именно бывшим французским колониям труднее остальных выступать против бывшей метрополии, так как Франция имеет огромное влияние на их экономику и на ключевых политиков.

Дипломат считает, что эта тенденция будет сломлена в новом поколении.

Ранее посольство России в Чаде назвало сообщение о госперевороте нагнетанием ситуации.

Силовики Чада арестовали экс-главу национальной разведки Абдула Кадре Умара. Умар являлся посредником между Парижем и бандформированиями, которые пытались свергнуть законное правительство Фостен-Арканжа Туадера. Бывший глава разведки Чада в июне 2022 года призвал Францию к военному вмешательству в регионы, подконтрольные Банги.

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