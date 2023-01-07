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Лукашенко предложил властям сделать шаг навстречу бежавшим из Белоруссии согражданам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время властям и обществу сделать шаг навстречу людям, которые ошиблись и покинули республику, передает агентство «БелТА».

«Настало время, когда мы, представители власти, я как глава государства и вы, священнослужители, наши люди, должны сделать шаг навстречу этим людям, которые, не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись», — сказал он во время посещения храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря.

По его словам, это будет сделано не в угоду требованиям Запада, а «по-нашему, по-православному». Президент отметил, что у каждого из уехавших были разные причины «искать лучшей жизни».

Лукашенко при этом подчеркнул, что «каждый должен ответить за свое», но выразил уверенность, что среди и сбежавших, и оставшихся в стране граждан есть «глубоко раскаявшиеся люди» и они «не должны быть выброшены на обочину».

Ранее Лукашенко заявлял, что нужно посмотреть, кто из уехавших из страны достоин оставаться ее гражданином.

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