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Маккарти заявил о намерении прекратить расточительные траты США

Спикер палаты представителей США Маккарти намерен сократить траты страны и рост госдолга

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Evelyn Hockstein/Reuters

Новый спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил во время заседания палаты представителей, что намерен остановить «расточительные» расходы Вашингтона и рост госдолга страны, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что «нет ничего более важного, чем дать возможность американским семьям жить и наслаждаться жизнью, которой они заслуживают», поэтому нужно «прекратить расточительные расходы Вашингтона», снизить цены на продовольствие, топливо, автомобили и жилье.

Как сообщает Fox News, Маккарти также согласился отказаться от любых переговоров о расходах с сенатом до тех пор, пока сенат не примет свои собственные законопроекты о расходах, а также согласился не увеличивать лимит долга без сокращения расходов или других реформ, создать комитет для изучения использования правительства в качестве оружия против граждан США и гарантировать, что никакие счета не будут вынесены на обсуждение, пока не пройдет не менее 72 часов.

Члены палаты представителей конгресса США по итогам 15-го тура голосования избрали республиканца Кевина Маккарти новым спикером палаты представителей Конгресса. Маккарти получил 216 голосов голосующих. Таким образом законодатели могут приступить к работе в новом составе.

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