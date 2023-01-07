Экс-советник главы Пентагона считает, что большинству европейцев неинтересна тема Украины

Большинству европейцев в настоящий момент уже неинтересна тема конфликта на Украине, уверен бывший советник главы Пентагона полковник армии Соединенных Штатов в отставке Дуглас Макгрегор. Об этом он сообщил в эфире на YouTube-канале Judging Freedom.

«Большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с этим конфликтом, и их правительствам об этом хорошо известно», — обратил внимание Макгрегор.

Также экс-советник главы американского ведомства считает, что показательной реакцией по отношению к ситуации является разница в финансовой помощи Украине между США и европейскими странам.

В частности, по причине реального отношения жителей Европы к запросам Киева Вашингтону приходится уговаривать союзников увеличивать помощь украинской стороне, резюмировал Макгрегор.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.