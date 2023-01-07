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Сенатор Пушков осудил выдвижение генсека НАТО Столтенберга на Нобелевскую премию мира

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Сенатор Совета Федерации Российской Федерации Алексей Пушков прокомментировал выдвижение генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, «хранителем мира и главным голубем планеты» могут объявить человека, который руководит крупнейшим в мире военным блоком, который бомбил Ливию, участвовал в войне Штатов в Афганистане, «спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса» и «допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией».

Пушков подчеркнул, что выдвижение Столтенберга и возможность получения им награды является воплощением «rules-based world».

Он подчеркнул, что Нобелевский комитет окончательно потеряет остатки авторитета, если Столтенберг получит премию мира.

Ранее норвежский депутат Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул генсека НАТО Столтенберга на Нобелевскую премию мира.

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