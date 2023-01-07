Сенатор Пушков осудил выдвижение генсека НАТО Столтенберга на Нобелевскую премию мира

Сенатор Совета Федерации Российской Федерации Алексей Пушков прокомментировал выдвижение генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, «хранителем мира и главным голубем планеты» могут объявить человека, который руководит крупнейшим в мире военным блоком, который бомбил Ливию, участвовал в войне Штатов в Афганистане, «спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса» и «допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией».

Пушков подчеркнул, что выдвижение Столтенберга и возможность получения им награды является воплощением «rules-based world».

Он подчеркнул, что Нобелевский комитет окончательно потеряет остатки авторитета, если Столтенберг получит премию мира.

Ранее норвежский депутат Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул генсека НАТО Столтенберга на Нобелевскую премию мира.