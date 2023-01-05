Подоляк прокомментировал предложение Кремля о временном прекращении огня

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на предложение российского президента Владимира Путина о временном прекращении огня на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС.

«Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется «временное перемирие», — написал он.

5 января Путин поручил ввести режим прекращения огня с 6 по 7 января в зоне спецоперации. В Кремле пояснили, что глава государства принял во внимание призывы патриарха Кирилла о режиме прекращения огня на рождество.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев отвергает любые переговорные процессы с Российской Федерацией.