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FT: итог конфликта на Украине будет зависеть от выборов в США и на Тайване в 2024 году

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Kevin Lamarque/Reuters

Председатель болгарского Центра либеральных стратегий Иван Крастев заявил, что исход украинского конфликта будет во многом зависеть от результатов президентских выборов в США, России и на Тайване в 2024 году. Его статья была опубликована в Financial Times.

Крастев считает, что военные конфликты часто заканчиваются не на фронтах сражений, а на избирательных участках. Для подтверждения своего тезиса эксперт привел в пример окончание войны во Вьетнаме с участием США и войны в Алжире, в которой участвовала Франция. Эти конфликты закончились именно ввиду смены власти в этих странах. Поражение Слободана Милошевича на выборах в Югославии в 2000 году также сыграло решающую роль в прекращении югославского конфликта.

Обозреватель отметил, что выборы президента в США, России, на Украине и острове Тайвань в следующем году могут «определить форму следующего мирового порядка».

При этом сильнее всего на украинский конфликт повлияют США и итоги президентских выборов там, считает Крастев. Без помощи Штатов Украина не сможет противостоять ВС РФ, поэтому смена американского курса на украинском направлении и сокращение поставок военной помощи может поставить точку в конфликте.

Ранее первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила в интервью Financial Times, что инфляция в экономике США остается высокой и говорить о преодолении связанного с ней кризиса пока преждевременно.

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Операция на Украине
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