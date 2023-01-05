В Совфеде назвали «ледяной войной» отношения между Россией и Западом

Взаимодействие между Россией и западными странами находится на более низком уровне, чем во времена «холодной войны», считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что в настоящее время стороны фактически пребывают в состоянии «ледяной войны».

«Курс США и их союзников, как и состояние отношений между Западом и Россией, сейчас гораздо хуже, чем во времена «холодной войны». Тогда самолеты Аэрофлота летали в западные страны, газ стабильно шел по трубам в Германию, проходили встречи между западными и советскими лидерами, заключались важные договоры, не вводились ковровые персональные санкции, не сворачивались торгово-экономические связи и т.п. США не хотят быть обвиненными в стремлении вернуться к «холодной войне» — Cold War, но на деле ведут против России Ice War — «ледяную войну», — пояснил Пушков.

Как указал сенатор, даже в негативные моменты «холодной войны» взаимоотношения сторон были лучше, чем в текущей ситуации. Он также подчеркнул, что к этому привела политика Вашингтона, направленная на расширение Североатлантического альянса и включение в зону своего влияния государств, которые были частью Советского Союза до его распада.

Ранее внук экс-президента Франции, генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что Запад заранее планировал «заговор» против России.