В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о планах главы государства на Рождество, передает ТАСС.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, посетит Владимир Путин службу в храме в одном из российских регионов или в церкви в Ново-Огарево.

«Ни то, ни другое. Сообщим», — сказал пресс-секретарь.

В декабре Песков подтвердил, что Путин традиционно посетит рождественскую службу 7 января.

В прошлом году президент побывал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа, домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Каменная церковь была возведена в 1765 году, после многочисленных перестроек в 2004 году храм был отреставрирован и стал домовой церковью резиденции президента.

В 2021 году Путин в Рождество посещал церковь Николы на Липне под Великим Новгородом, два года до этого — Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, где он был крещен в младенчестве.