В США заявили, что не хотят публичности в переговорах с Россией по возвращению Уилана

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотят публичности в продолжающихся переговорах с Россией о возвращении американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что не раскроет контекст или детали переговоров с Москвой.

Кирби коротко добавил, что США пытаются добиться возвращения Уилана.

В середине декабря газета The Washington Post писала, что Уилана могут обменять на россиянина Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Брат заключенного Дэвид Уилан считает, что освобождение Пола Уилана по-прежнему является приоритетной задачей для администрации США.